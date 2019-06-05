Знаменитый российский нападающий Павел Дацюк продолжит карьеру в «Автомобилисте», заявил агент хоккеиста Дэн Мильштейн в «Твиттере».

«Пока вы не уедете надолго, то не поймёте, как сильно скучаете по дому. Павел Дацюк возвращается в Екатеринбург», — написал Мильштейн в «твиттере» своего агентства.

Дацюк выступал за петербургский СКА с 2016 года. В составе питерцев 40-летний форвард стал обладателем Кубка Гагарина и победителем регулярного чемпионата КХЛ. В минувшем сезоне Павел забросил 12 шайб и отдал 30 результативных передач в 54 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+24». В 12 играх плей-офф на счету Дацюка 7 (1+6) очков при показателе полезности «+3». 1 мая 2019 года Дацюк объявил об уходе из СКА.