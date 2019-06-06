Назаров: если Дацюк не разрулит непонятные хороводы вокруг сквера, приедем мы

Известный российский тренер Андрей Назаров прокомментировал переход Павла Дацюка в «Автомобилист».
«Как человек Южного Урала, поздравляю своих коллег и соседей из Екатеринбурга с сильным трансферным решением. Хоккей и КХЛ — это не НБА, у нас при комплектации никого не порадуешь второсортным американцем, которого год назад подписал „Автомобилист“. А вот русская легенда Паша Дацюк — не баскетбольное, а хоккейное явление, наконец-то Екатеринбург его оценил.
Хоккей на Урале, как, впрочем, и во всей России, — это особое явление. Все эти непонятные хороводы вокруг скверов сразу будут урегулированы, когда хоккейные люди региона применят свой социальный авторитет. И прежде всего — Дацюк, мощный голос которого всегда слышен и который занимается самой различной общественной деятельностью. Совсем не случайно, именно ему была доверена повязка капитана в золотой олимпийской сборной России, именно он вёл чемпионов Пхёнчхана в Кремль.
Если совсем откровенно, резануло то, что хоккейный авторитеты не включились в урегулирование недавнего кризиса в Екатеринбурге, а ведь такая ответственность — одна из гражданских функций вида спорта номер один. Надеюсь, с приходом такого оратора, как Дацюк, ситуация исправится. Ну а если Паша не разрулит, то мы, хоккейные люди Челябинска, всегда рядом — приедем, поможем», — цитирует Назарова Russia-Hockey.
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