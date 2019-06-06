Курали — об ассоциации со словом «Россия»: русский, русский, русский

Нападающий «Бостон Брюинз» Шон Курали назвал любимого российского хоккеиста и рассказал, с чем у него ассоциируется Россия. В финальной серии Кубка Стэнли 2019 года «Бостон» встречается с «Сент-Луис Блюз», счёт в серии — 2-2. Пятая игра состоится в Бостоне 7 июня, начало — в 3:00 мск.

«Я знаю слова „спасибо“, „как дела“, „хорошо“. Я был на молодёжном чемпионате мира в Уфе в 2013 году и почерпнул там пару выражений. Павел Дацюк — любимый российский хоккеист. Ассоциация со словом „Россия“? Русский, русский, русский», — цитирует Курали официальный сайт НХЛ.

Американский форвард принял участие в молодёжном чемпионате мира 2013 года. В семи матчах на турнире в Уфе Шон забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. «Звёздно-полосатые» выиграли мировое первенство.