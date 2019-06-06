Марун: «Сент-Луис» совсем не эффектен, нужно продолжать играть так же
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Патрик Марун поделился мнением об игре своей команды в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз». Хоккеист отметил не самую зрелищную игру своей команды. Следующий матч противостояния состоится в Бостоне завтра, 7 июня, начало — в 3:00 мск. Счёт в серии равный — 2-2.
«Нам просто надо продолжать играть так же. Наша команда совсем не эффектна. Мы играем в вертикальный хоккей, вбрасываем шайбу в зону, изматываем соперника. Когда нам это не удаётся делать, их защитники играют эффективно. Тогда они активнее подключаются к игре и организуют атаки», — приводит слова Маруна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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- 6 июня 2019
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