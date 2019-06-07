Бозак — о подсечке перед голом: видел шайбу и пошёл к ней, а соперник упал

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Тайлер Бозак уверен, что не нарушал правил на Ноэле Аккьяри перед победным голом команды в пятом матче финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (2:1, 3-2).

«Это была всего лишь борьба за шайбу. Не знаю, что там увидел соперник. Лично я видел шайбу и пошёл к ней, а он упал. Я не знаю, что случилось. Мы принимаем этот гол, мы возьмём его. Повтор эпизода? Нет, я не смотрел», — заявил Бозак.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Sportsnet.

Счёт был открыт на 21-й минуте — отличился Райан О'Райлли, которому ассистировали Зак Сэнфорд и Алекс Пьетранджело. На 51-й минуте после передачи О'Райлли голом отметился Дэвид Перрон. На две шайбы гостей хозяева смогли ответить лишь результативным броском Джейка Дебраска за шесть минут до финальной сирены.