Летанг: Малкин не стал плохим игроком из-за того, что у него был трудный сезон

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг поделился мнением о ситуации в клубе и возможности обменов Евгения Малкина и Фила Кессела.

«Не думаю, что нужно нажимать на тревожную кнопку. Я не верю в эти слухи. У Малкина всё было хорошо, он выиграл тут три Кубка Стэнли. Слухи постоянно ходят. Из-за того что у него был трудный сезон, он не стал вдруг плохим игроком. Плохие сезоны случаются у каждого.



С Кесселом мы говорим почти каждый день, переписываемся на эти темы, но вся эта информация находится вне нашего контроля. Конечно, шумиха довольно сильная и хотя бы немного на него влияет. Но бизнес есть бизнес.



Побеждающие команды имеют тенденцию быть возрастными. Мы выиграли в 2016 и 2017 годах возрастными командами. «Вашингтон» в прошлом году? То же самое. Два финалиста в этом году – возрастные команды. Молодым игрокам надо показывать, куда двигаться и как это делать.



Вы видите, что происходит в «Торонто» – этот феномен, который будет происходить и в других командах. Молодые игроки должны обеспечивать глубину состава. А теперь ветераны занимают места в третьей и четвёртой тройках. Мне кажется, что некоторые команды пытаются омолодиться слишком быстро», – цитирует Летанга официальный сайт НХЛ.

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