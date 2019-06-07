Ивану Барбашёву предстоит слушание по поводу приёма на Маркусе Юханссоне

В пятом матче серии финала Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Бостон Брюинз» — 2:1.

Российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв отметился спорным силовым приёмом против шведского нападающего «Бостона» Маркуса Юханссона. Департамент по безопасности игроков НХЛ проинформировал, что Барбашёву предстоит пройти слушание по поводу хита. Слушание состоится сегодня, 7 июня. Россиянину инкриминируют атаку в голову.

В ходе матча главные арбитры Келли Сазерлэнд и Стив Козари не зафиксировали нарушения правил со стороны воспитанника московского «Динамо». Юханссон не скрывал своего разочарования от решения арбитров.

Видео спорного момента и реакции Юханссона

Следующий матч серии состоится 10 июня в Сент-Луисе, начало встречи — в 03:00 мск. «Музыканты» находтся в одной победе от выигрыша Кубка Стэнли.