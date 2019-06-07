Пьетранджело: Биннингтон переломил ход пятой игры финала Кубка Стэнли — 2019

Капитан «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело поделился мнением о победе со счётом 2:1 в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. «Музыканты» повели в серии до четырёх побед со счётом 3-2.



«Думаю, что пятый матч финала с «Бостоном» не был нашей лучшей игрой в этой серии. Но когда такое случается, ход встречи может переломить ваш вратарь, делающий очень важные сейвы. Биннингтон это сделал, а со второго периода мы все прибавили. Теперь ждём шестую игру в Сент-Луисе. Будет очень интересно», — приводит слова Пьетранджело официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Шестой матч серии состоится в Сент-Луисе 10 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Седьмая игра, если потребуется, пройдёт на площадке победителя Восточной конференции.