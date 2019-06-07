Пьетранджело: Биннингтон переломил ход пятой игры финала Кубка Стэнли — 2019
Капитан «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело поделился мнением о победе со счётом 2:1 в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. «Музыканты» повели в серии до четырёх побед со счётом 3-2.
«Думаю, что пятый матч финала с «Бостоном» не был нашей лучшей игрой в этой серии. Но когда такое случается, ход встречи может переломить ваш вратарь, делающий очень важные сейвы. Биннингтон это сделал, а со второго периода мы все прибавили. Теперь ждём шестую игру в Сент-Луисе. Будет очень интересно», — приводит слова Пьетранджело официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Шестой матч серии состоится в Сент-Луисе 10 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Седьмая игра, если потребуется, пройдёт на площадке победителя Восточной конференции.
«Я был прижат к стенке». Год назад Биннингтон был не нужен «Сент-Луису»
Его даже сдали в аренду в другой клуб. По иронии судьбы, это был «Бостон».
- 7 июня 2019
-
22:58
-
22:19
-
21:56
-
21:38
-
21:22
-
20:59
-
20:48
-
20:33
-
19:56
-
19:36
-
19:28
-
18:49
-
18:32
-
18:17
-
17:31
-
17:15
-
17:07
-
17:03
-
16:48
-
16:41
-
16:20
-
16:01
-
15:46
-
15:30
-
15:13
-
14:59
-
14:35
-
14:10
-
13:48
-
13:28
-
13:12
-
12:56
-
12:16
-
12:00
-
11:38
Партнерский контент