Раск: Хара — один из тех парней, которые не сдаются ни при каких обстоятельствах

Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск оценил качества капитана команды Здено Хару, вышедшего на лёд в пятом матче серии финала Кубка Стэнли — 2019 с «Сент-Луис Блюз». Словацкий хоккеист появился на льду, несмотря на перелом челюсти. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу «музыкантов», которые повели в серии до четырёх побед — 3-2.



«Здено — один из тех парней, которые не сдаются ни при каких обстоятельствах. Никогда. Восхищён им и очень рад был видеть его на льду.



Мы играли достаточно хорошо, чтобы победить. Но там случились две непростые минуты, после которых они повели в счёте. Хотя мы продолжали сражаться и вполне наиграли на победу», — цитирует вратаря официальный сайт Национальной хоккейной лиги.