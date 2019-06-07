Раск: Хара — один из тех парней, которые не сдаются ни при каких обстоятельствах
Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск оценил качества капитана команды Здено Хару, вышедшего на лёд в пятом матче серии финала Кубка Стэнли — 2019 с «Сент-Луис Блюз». Словацкий хоккеист появился на льду, несмотря на перелом челюсти. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу «музыкантов», которые повели в серии до четырёх побед — 3-2.
«Здено — один из тех парней, которые не сдаются ни при каких обстоятельствах. Никогда. Восхищён им и очень рад был видеть его на льду.
Мы играли достаточно хорошо, чтобы победить. Но там случились две непростые минуты, после которых они повели в счёте. Хотя мы продолжали сражаться и вполне наиграли на победу», — цитирует вратаря официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Мур — о Харе: парню 42 года. Я в таком возрасте точно не буду взвешивать еду
- 7 июня 2019
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