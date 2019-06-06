Источник: в «Автомобилисте» Дацюк заработает не менее 100 млн рублей

Российский нападающий Павел Дацюк заработает не менее 100 млн рублей за сезон в «Автомобилисте», сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
Контракт Павла с екатеринбургским клубом рассчитан на один сезон. По информации источника, базовая часть контракта Дацюка составляет 100 млн рублей, а ещё 20 млн вынесены в бонусную часть.
40-летний Дацюк начал карьеру в Екатеринбурге в 1994 году. За «Автомобилист», «Спартак» и «Динамо-Энергию» Павел отыграл шесть сезонов, после чего перешёл в «Ак Барс». С 2016 года Павел играл за СКА. В составе питерцев 40-летний форвард стал обладателем Кубка Гагарина и победителем регулярного чемпионата КХЛ.
В минувшем сезоне Павел забросил 12 шайб и отдал 30 результативных передач в 54 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+24». В 12 играх плей-офф на счету Дацюка 7 (1+6) очков при показателе полезности «+3». 1 мая 2019 года Дацюк объявил об уходе из СКА.
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