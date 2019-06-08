Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Тренер «Бостона»: Хара получил разрешение играть с предосторожностями

Тренер «Бостона»: Хара получил разрешение играть с предосторожностями
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди поделился мнением о выходе защитника Здено Хары на лёд в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (1:2, 2-3 в серии). Напомним, 42-летний Хара получил перелом челюсти в четвёртой игре противостояния после неудачного попадания шайбы в лицо.

«Хара получил медицинское разрешение играть с некоторыми предосторожностями. Он принял решение играть. Для нас это вдохновляющий пример. Он хороший хоккеист, которого мы были рады видеть на льду. А его воля играть многое говорит о характере игрока», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Мур — о Харе: парню 42 года. Я в таком возрасте точно не буду взвешивать еду
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент