Тренер «Бостона»: Хара получил разрешение играть с предосторожностями

Главный тренер клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди поделился мнением о выходе защитника Здено Хары на лёд в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (1:2, 2-3 в серии). Напомним, 42-летний Хара получил перелом челюсти в четвёртой игре противостояния после неудачного попадания шайбы в лицо.



«Хара получил медицинское разрешение играть с некоторыми предосторожностями. Он принял решение играть. Для нас это вдохновляющий пример. Он хороший хоккеист, которого мы были рады видеть на льду. А его воля играть многое говорит о характере игрока», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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