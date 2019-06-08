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Армстронг: дисквалификация Барбашёва — чрезмерное наказание

Армстронг: дисквалификация Барбашёва — чрезмерное наказание
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг прокомментировал дисквалификацию форварда Ивана Барбашева на шестой матч финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном» (3-2). Россиянин дисквалифицирован на один матч за удар в голову форварда «Бостон Брюинз» Маркуса Юханссона.

«Как нам кажется, дисквалификация Ивана – чрезмерное наказание за его действия. Как бы там ни было, сейчас мы должны готовиться к встрече с «Бостоном» в следующем матче. У соперника хорошая команда», – приводит слова функционера STL Today.

Счёт в серии — 3-2 в пользу «Блюз». Шестой матч серии состоится в Сент-Луисе 10 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Седьмая игра, если потребуется, пройдёт на площадке победителя Восточной конференции.

Барбашёв пропустит шестой матч финала Кубка Стэнли из-за дисквалификации
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