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Генменджер «Далласа» прокомментировал подписание новых контрактов

Генменджер «Далласа» прокомментировал подписание новых контрактов
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл прокомментировал подписание новых контрактов с защитником Романом Полаком и нападающим Маттиасом Янмарком.

«Полак олицетворяет собой все качества, которыми должен обладать профессионал. Сложно переоценить его вклад в воспитание молодых игроков. Команда всегда находится для него на первом месте. Его жёсткая манера игры вдохновляет партнеров и помогает тренерскому штабу. Мы очень рады, что он остался в команде.

Янмарк — неутомимый форвард, сочетающий в себе потрясающее катание и умение выбрать позицию, что делает его очень опасным игроком. Он является универсальным нападающим, может играть в любом звене, в равных составах, а также был одним из ключевых игроков в нашей бригаде меньшинства, которая в этом сезоне всегда входила в пятерку лучших», — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.

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