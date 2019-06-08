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Орсаг: уход «Слована» из КХЛ — единственное разумное решение, но я ухожу

Орсаг: уход «Слована» из КХЛ — единственное разумное решение, но я ухожу
Хоккей / КХЛ 0

Владимир Орсаг сказал, что покидает пост главного тренера братиславского «Слована». Напомним, словацкий клуб отказался от участия в Континентальной хоккейной лиге и вернулся в домашний чемпионат.

«Не знал подробностей о судьбе «Слована», пока не стало известным окончательное решение. Конечно, жаль видеть уход «Слована» из КХЛ. Однако это единственное разумное решение. Сезон-2018/19 мы доигрывали урезанным составом, и это не слишком хорошо. Возвращение домой поможет клубу восстановить финансовое равновесие.

Мне предлагали новый контракт со «Слованом», но я отказался. Желаю клубу удачи в чемпионате Словакии. Собираюсь заняться тренерским образованием, съездить на стажировку в АХЛ», — цитирует тренера Hokej.sk.

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