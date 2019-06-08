Обладатель Кубка Петрова Олег Ломако продолжит карьеру в «Адмирале»

Нападающий Олег Ломако покинул «Сарыарку» и перешёл в «Адмирал», сообщает официальный сайт КХЛ. Также пробный контракт с приморским клубом заключил голкипер Михаил Боярчук.

В минувшем сезоне 26-летний Ломако сыграл в регулярном чемпионате ВХЛ 55 матчей и набрал 45 (20+25) очков, а в 19 играх плей-офф записал в актив 12 (7+5) очков. В составе «Сарыарки» игрок стал обладателем Кубка Петрова. Воспитанник казанского хоккея выступал за карагандинский клуб в течение шести сезонов. Ранее хоккеист никогда не играл на уровне КХЛ.

Ломако стал вторым игроком «Сарыарки», перебравшимся в клуб Континентальной хоккейной лиги за последние два дня. 7 июня белорусский нападающий Дмитрий Желнеровский стал игроком минского «Динамо».