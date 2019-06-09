Кэссиди: «Бостону» необходимо держать эмоции под контролем

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди поделился ожиданиями от шестого матча финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (2-3).
«Мы были в этой ситуации. Самое простое, как можно описать нашу задачу — нужно делать свою работу хорошо. Доверять партнёру. Игроки должны думать о следующей смене. Ничего не выдумывать, потому что тогда у тебя возникают проблемы. Дисциплина должна быть на высшем уровне. Я уверен, что по ходу матча у обеих команд будут моменты, когда они будут терять хладнокровие. Это нормально, потому что это эмоциональная игра. Но в остальном необходимо держать эмоции под контролем», — приводит слова Кэссиди пресс-служба лиги.
Шестой матч финала Кубка Стэнли между «Сент-Луис Блюз» и «Бостон Брюинз» состоится в Сент-Луисе 10 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Подопечные Крэйга Берюбе ведут в серии со счётом 3-2. Седьмая игра, если потребуется, пройдёт на площадке победителя Восточной конференции.
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