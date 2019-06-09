«Лос-Анджелес» может выкупить контракт провалившего сезон Диона Фанёфа

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Кингз» Роб Блэйк рассматривает возможность выкупа контракта защитника Диона Фанёфа в том случае, если у клуба не получится его обменять, информирует The Score.

У 34-летнего игрока ещё два года контракта с зарплатой $ 7 млн (из них $ 1,25 млн за «Оттавой Сенаторз). В контракте также предусмотрено ограничение на обмен – игрок должен предоставить список из 12 команд, желательных для перехода. В случае выкупа контракта «Кингз» придётся выплатить игроку $ 5,7 млн за четыре сезона.

Минувший сезон сложился для Фанёфа крайне неудачно. Он забросил одну шайбу и сделал пять результативных передач в 67 матчах регулярного чемпионата, заработав показатель полезности «-21». Это был второй сезона для Диона в «Лос-Анджелесе».

В случае выкупа контракта под потолком придётся удерживать $ 2,9 млн в сезоне-2019/20, $ 5,4 млн в сезоне-2020/21 и ещё по $ 1,4 млн в двух следующих сезонах.