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Пьетранджело: «Бостон» прижат к стенке и постарается показать лучший хоккей

Пьетранджело: «Бостон» прижат к стенке и постарается показать лучший хоккей
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело поделился ожиданиями от шестого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».

«Мы знаем, что соперник прижат к стенке и в этой ситуации как никогда будет стараться показать свой лучший хоккей. Соответственно, мы обязаны ответить тем же. Для многих из нас это, возможно, важнейший матч в жизни», — приводит слова Пьетранджело официальный сайт НХЛ.

Счёт в серии — 3-2 в пользу «Блюз». Шестой матч серии состоится в Сент-Луисе 10 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Седьмая игра, если потребуется, пройдёт на площадке победителя Восточной конференции.

«Сент-Луис» основан в 1967 году, но никогда не выигрывал главную награду Национальной хоккейной лиги. В числе трофеев клуба только Президентский кубок 2000 года.

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