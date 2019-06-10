Видеообзор уверенной победы «Бостона» в шестом матче финала Кубка Стэнли

«Бостон Брюинз» обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 5:1 в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли 2019 года. Судьба трофея определится в седьмой игре.



Гости открыли счёт на 9-й минуте — в большинстве отличился Брэд Маршан, которому ассистировали Давид Пастрняк и Тони Крюг. Шайба была заброшена, когда команды играли в формате «5 на 3». Во втором периоде счёт не изменился. На 42-й минуте после передачи Джека Дебраска голом отметился Брэндон Карло. В середине третьего периода Брендон Кульман с передачи Давида Крейчи утроил преимущество «Бостона». Однако на 53-й минуте форвард хозяев Райан О’Райлли отквитал одну шайбу. Ему ассистировали Алекс Пьетранджело и Дэвид Перрон. На 55-й и 57-й минутах Давид Пастрняк и Здено Хара забросил по шайбе.



Решающий матч состоится в Бостоне 13 июня, начало – в 3:00 мск.

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