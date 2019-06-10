Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Барыс» перешёл на канадский формат площадки

«Барыс» перешёл на канадский формат площадки
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Барыс» осуществил смену формата ледовой площадки на домашней арене, информирует официальный сайт команды. С европейского размера решено перейти на канадский формат.

Посмотреть фото можно в «Твиттере».

В нынешнем сезоне «Барыс» дошёл до второго раунда плей-офф, где потерпел поражение от «Авангарда».

По действующим правилам Международной федерации хоккея стандартная ширина площадки составляет 30 метров, североамериканский вариант льда ограничен 26 метрами. Существует также промежуточный, «финский» размер площадки — 60 на 28 метров. С сезоне-2019/20 Международная федерация хоккея будет проводить чемпионаты мира на льду «канадского» формата.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Давыдов: маленький лёд упрощает игру и даёт преимущества «дуборезам»
Быков: России нужно вводить канадские площадки, если не хотим быть на обочине
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент