«Барыс» перешёл на канадский формат площадки

Хоккейный клуб «Барыс» осуществил смену формата ледовой площадки на домашней арене, информирует официальный сайт команды. С европейского размера решено перейти на канадский формат.

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В нынешнем сезоне «Барыс» дошёл до второго раунда плей-офф, где потерпел поражение от «Авангарда».



По действующим правилам Международной федерации хоккея стандартная ширина площадки составляет 30 метров, североамериканский вариант льда ограничен 26 метрами. Существует также промежуточный, «финский» размер площадки — 60 на 28 метров. С сезоне-2019/20 Международная федерация хоккея будет проводить чемпионаты мира на льду «канадского» формата.



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