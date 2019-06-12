Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко посетил матч финала НБА

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко посетил пятый матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации с участием «Торонто Рэпторс» и «Голден Стейт Уорриорз». Игра прошла на площадке канадского клуба.
Посмотреть фото можно на странице ЦСКА в «Твиттере».
В сезоне-2018/19 25-летний хоккеист провёл 55 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. На счету игрока 17 заброшенных шайб и 32 результативные передачи. Кроме того, Григоренко заработал показатель полезности «+33» и 10 минут штрафа, проводя на льду почти по 18 минут за матч. В плей-офф Михаил набрал 21 (13+8) очко в 20 матчах при показателе полезности «+9».
ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли в четырёх матчах «Авангард».
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