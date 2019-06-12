Роузен: Ленер может покинуть «Айлендерс», если клуб сделает ставку на Сорокина

Обозреватель официального сайта НХЛ Дэн Роузен поделился мнением о вратарской бригаде «Нью-Йорк Айлендерс».
«Айлендерс» необходимо решить вопрос с будущим Ленера, ставшего финалистом в борьбе за «Везина Трофи» и «Билл Мастертон Трофи». Ещё одна вещь, которую необходимо учитывать, — будущее российского вратаря Сорокина. Его контракт в КХЛ рассчитан до конца следующего сезона. Если «островитяне» решат, что Сорокин станет их основным вратарём на будущее, то они не захотят подписывать контракт на четыре-пять лет с другим голкипером. Ленер в свою очередь сможет получить долгосрочный контракт, если выйдет на рынок свободных агентов. Если клуб из Нью-Йорка сделает ставку на россиянина, то швед, по всей видимости, покинет команду», — приводит слова Роузена официальный сайт НХЛ.
В минувшем сезоне Илья Сорокин был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина.
- 12 июня 2019
-
15:56
-
15:40
-
15:08
-
14:51
-
14:30
-
13:53
-
13:36
-
12:59
-
12:51
-
12:32
-
11:57
-
11:44
-
11:24
-
10:59
-
10:40
-
10:08
-
09:45
-
09:33
-
09:09
-
08:45
-
08:28
-
08:21
-
07:00
-
06:05
-
05:50
-
05:37
-
02:55
- 11 июня 2019
-
23:53
-
23:27
-
22:53
-
22:24
-
21:50
-
21:20
-
21:03
-
20:57