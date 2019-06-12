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Роузен: Ленер может покинуть «Айлендерс», если клуб сделает ставку на Сорокина

Роузен: Ленер может покинуть «Айлендерс», если клуб сделает ставку на Сорокина
Хоккей / НХЛ 0

Обозреватель официального сайта НХЛ Дэн Роузен поделился мнением о вратарской бригаде «Нью-Йорк Айлендерс».

«Айлендерс» необходимо решить вопрос с будущим Ленера, ставшего финалистом в борьбе за «Везина Трофи» и «Билл Мастертон Трофи». Ещё одна вещь, которую необходимо учитывать, — будущее российского вратаря Сорокина. Его контракт в КХЛ рассчитан до конца следующего сезона. Если «островитяне» решат, что Сорокин станет их основным вратарём на будущее, то они не захотят подписывать контракт на четыре-пять лет с другим голкипером. Ленер в свою очередь сможет получить долгосрочный контракт, если выйдет на рынок свободных агентов. Если клуб из Нью-Йорка сделает ставку на россиянина, то швед, по всей видимости, покинет команду», — приводит слова Роузена официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне Илья Сорокин был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина.

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