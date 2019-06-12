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Какко: надеюсь, что смогу играть в НХЛ уже в следующем сезоне

Какко: надеюсь, что смогу играть в НХЛ уже в следующем сезоне
Хоккей / НХЛ 0

Один из фаворитов предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги Каапо Какко рассказал, над чем ему стоит работать. В мае молодой хоккеист стал чемпионом мира в составе сборной Финляндии.

«Я считаю, что стал физически сильнее, лучше катаюсь. Это самое важное. Надеюсь, что смогу уже в следующем сезоне играть в НХЛ, хотя и понимаю, что мне ещё надо работать. Я должен стать сильнее, быстрее, особенно в углах. Я играл против хоккеистов из НХЛ на чемпионате мира. Знаю, что могу контролировать шайбу, но здесь мне нужно работать», — цитирует финского хоккеиста официальный сайт НХЛ.

Какко считается одним из фаворитов драфта наряду с американским форвардом Джеком Хьюзом. Первый выбор достался «Нью-Джерси Дэвилз», второй — «Нью-Йорк Рейнджерс».

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