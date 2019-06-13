Бержерон — о поражении в финале Кубка Стэнли: это душераздирающе

Нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон прокомментировал поражение в седьмом матче финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (1:4).

«Что бы мы сейчас ни сказали, это не имеет значения. Случилось то, что случилось. Я горжусь ребятами. Горжусь тем, как сражался весь „Бостон“. Но мы не добились результата. Поэтому тяжело сейчас стоять перед вами и отвечать на вопросы… У нас весь сезон был сплочённый коллектив. Мы пробились в финал Кубка Стэнли, и это уже невероятно.

Это душераздирающе. Что дальше ждёт нашу команду в таком составе? Сейчас трудно сказать. Нам нужно пережить эту неудачу. Других мыслей сейчас нет", — цитирует Бержерона официальный сайт НХЛ.

Видеообзор решающего матча финала Кубка Стэнли 2019 года