Видео Ивана Барбашёва из чемпионской раздевалки «Сент-Луиса»

«Сент-Луис Блюз» победил «Бостон Брюинз» в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу «музыкантов».
Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв выложил в «Инстаграме» видео из раздевалки после победы в Кубке Стэнли. На видео новоявленные чемпионы поют песни, обливаются и прыгают рядом с кубком. «Stanley Cup champions», — так подписал запись Барбашёв.
Видео также можно посмотреть в «инстаграме» Ивана Барбашёва.
23-летний нападающий является воспитанником московского «Динамо». В сезоне-2011/12 выступал в молодёжной команде бело-голубых ХК МВД. После сезона в МХЛ Иван отправился с Северную Америку. В этом плей-офф на счету Барбашёва 6 (3+3) очков в 25 матчах. Шестой матч финальной серии российский форвард пропустил из-за дисквалификации.
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