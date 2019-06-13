Сергеев — о будущем в «Салавате»: если бы я не был ОСА, вопрос бы уже решился

Защитник «Салавата Юлаева» Артём Сергеев в «Инстасториз» ответил на вопрос по поводу продолжения карьеры в уфимском клубе. 1 мая Сергееву было сделано квалификационное предложение, которое игрок пока не принял.

«Дам один ответ на все вопросы, связанные с Уфой: нет смысла это обсуждать публично. Если бы я не был ОСА, вопрос бы уже давно решился», — заявил Сергеев.

В минувшем сезоне 26-летний защитник забросил шесть шайб и сделал шесть результативных передач в 57 матчах регулярного чемпионата, заработав показатель полезности "+5" и набрав 38 минут штрафа. В 17 играх плей-офф на счету российского защитника 3 (1+2) очка при полезности "+4" и 27 штрафных минутах. В среднем за матч Артём проводил на льду 20 минут в регулярке и почти 26 минут в плей-офф.