Тарасенко не получил ни одного очка в голосовании на «Конн Смайт Трофи»
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О'Райлли завоевал «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ. Стали известны точные итоги голосования, благодаря которому канадец получил свою награду. Россияне Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв не получили ни одного голоса.
Первая пятёрка по итогам голосования:
1. Райан О`Райлли («Сент-Луис») — 78 очков
2. Джордан Биннингтон («Сент-Луис») — 46 очков
3. Туукка Раск («Бостон») — 21 очков
4. Алекс Пьетранджело («Сент-Луис») — 10 очков
5. Колтон Парэйко («Сент-Луис») — 7 очков.
Кубок Стэнли стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в последний раз в сезоне-1969/70.
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Они прошли два разных пути на вершину, но оба сыграли ключевую роль в победе «Сент-Луиса».
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- 13 июня 2019
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