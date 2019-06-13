Тарасенко не получил ни одного очка в голосовании на «Конн Смайт Трофи»

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О'Райлли завоевал «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ. Стали известны точные итоги голосования, благодаря которому канадец получил свою награду. Россияне Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв не получили ни одного голоса.



Первая пятёрка по итогам голосования:



1. Райан О`Райлли («Сент-Луис») — 78 очков

2. Джордан Биннингтон («Сент-Луис») — 46 очков

3. Туукка Раск («Бостон») — 21 очков

4. Алекс Пьетранджело («Сент-Луис») — 10 очков

5. Колтон Парэйко («Сент-Луис») — 7 очков.



Кубок Стэнли стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в последний раз в сезоне-1969/70.

Русские в НХЛ — это сила! Пути Тарасенко и Барбашёва к Кубку Стэнли Они прошли два разных пути на вершину, но оба сыграли ключевую роль в победе «Сент-Луиса».