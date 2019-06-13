О'Райлли спел после победы в финале Кубка Стэнли

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О'Райлли завоевал «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ. Форвард отметил победу в Кубке Стэнли и свою индивидуальную награду песней.

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В решающей серии с «Бостон Брюинз» О'Райлли забил пять голов и отметился четырьмя результативными передачами. Всего в плей-офф он набрал 23 очка.



Кубок Стэнли стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.

«Блюзмены» выиграли 10 матчей в гостях в одном розыгрыше, повторив рекорд плей-офф. Ранее это удалось «Вашингтон Кэпиталз» (в 2018 году), «Лос-Анджелес Кингз» (2012), «Калгари Флэймз» (2004) и дважды — «Нью-Джерси Дэвилз» (в 1995 и 2000 годах).

От Тарасенко до О’Райлли. Как «Сент-Луис» собирал чемпионскую команду Драфт и терпение, и несколько громких обменов в межсезонье.