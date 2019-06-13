Берюбе: как хоккеист, я проиграл два финала, зато всё получилось сейчас

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился мнением о победе своей команды в Кубке Стэнли.
«Хочется думать, что второй шанс обязательно будет. Хотя кто знает. Может не повезти, и поднять кубок над головой снова так и не получится. Я играл пару раз в финале — и оба раза неудачно. Зато все получилось сейчас», — приводит слова тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Кубок Стэнли стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостону» — 0-4.
«Блюзмены» выиграли 10 матчей в гостях в одном розыгрыше, повторив рекорд плей-офф. Ранее это удалось «Вашингтон Кэпиталз» (в 2018 году), «Лос-Анджелес Кингз» (2012), «Калгари Флэймз» (2004) и дважды — «Нью-Джерси Дэвилз» (в 1995 и 2000 годах).
- 13 июня 2019
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