Светлов: большие площадки в КХЛ мешают средним хоккеистам, замедляют игру

Главный тренер «Адмирала» из Владивостока Сергей Светлов поделился мнением о переходе чемпионатов мира на североамериканский размер ледовой площадки.



«Многие ветераны не в восторге от решения ИИХФ? Я не считаю, что данный вопрос является ключевым и тем более драматичным. Как человек КХЛ и действующий тренер, могу сказать, что в этом фишка нашей лиги: примерно треть клубов принимает соперников на классическом европейском льду, треть — на финском, ещё треть — на канадском. Каждый раз необходимо адаптироваться к тому или иному сопернику, учитывать специфику его арены. Полагаю, чем больше стилей и динамики будет у команд КХЛ, тем лучше для лиги и для нашего хоккея в целом.



На маленьком льду советская школа хоккея теряет преимущество? Не могу с этим согласиться. Посмотрите на финнов, они первыми в Европе перешли на усредненный — финский — формат, и их школа, в том числе и благодаря этим изменениям, сделала большой шаг вперёд. Сегодня сборная Финляндии — победитель трёх чемпионатов мира в ключевых возрастах, а её молодёжь претендует на первые номера драфта НХЛ. В этом плане мы пока чуть-чуть позади.



Может быть, если бы все ведущие мастера нашего хоккея оставались в России, то, играя здесь на больших площадках, мы прогрессировали бы ещё быстрее. Но сейчас ситуация несколько иная, и иногда в нашей лиге лишнее пространство хоккеистам среднего уровня даже мешает, чуть замедляет игру, уводит её в углы. С переходом на канадский лёд хоккей КХЛ станет более интенсивным, нацеленным на ворота, а значит, наша школа может получить новый импульс в своём развитии», — цитирует тренера Russia-Hockey.

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