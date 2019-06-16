Рутерфорд: Кагун — скоростной игрок, способный играть на всех атакующих позициях
Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд прокомментировал обмен с «Чикаго Блэкхоукс», в результате которого состав клуба из штата Пенсивальния пополнил немецкий нападающий Доминик Кагун, а в обратном направлении отправился финский защитник Олли Мяяття.
«Доминик провёл отличный сезон новичка в „Блэкхоукс“. Это скоростной, универсальный игрок, способный играть на всех трех атакующих позициях. В „Чикаго“ он также играл в большинстве и меньшинстве. Мы очень рады, что он присоединился к нашей команде», — цитирует Рутерфорда официальный сайт НХЛ.
23-летний Кагун в регулярке сезона-2018/19 сыграл 82 матча, забросил 13 шайб и сделал 24 голевые передачи, заработав «+10» и набрав 37 минут штрафа.
«Питтсбург» обменял Олли Мяяття в «Чикаго» на Доминика Кагуна
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