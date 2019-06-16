Марун: я герой родного города, детка! Поднимай стаканы, Сент-Луис

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Патрик Марун выступил с яркой речью на чемпионском параде, посвящённом первой в истории «музыкантов» победе в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Уроженец Сент-Луиса пришёл на праздник с младшим сыном Энтони, который позже вышел на сцену и прокричал «Вперёд, „Блюз“!»



«Я герой родного города, детка! Поднимай стаканы, Сент-Луис. Мы — чемпионы Кубка Стэнли, бэйби!», — прокричал Марун-старший со сцены.

Этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в лигу в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в последний раз в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостон Брюинз» — 0-4.

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Марун: Сент-Луис, давай напьёмся в субботу на параде!