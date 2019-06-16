Курносов — о Сергееве: два раза улучшали предложение, мяч на их стороне

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал сложившуюся ситуацию с новым контрактом Артёма Сергеева.

«Сейчас идут переговоры о новом контракте. В процессе переговоров мы два раза улучшали предложение. К Артёму у нас вообще никаких претензий нет, он для нас очень важен, мы уважаем игрока и, конечно, хотим его сохранить. Мы не хотим конфликтов, терпеливо ведём переговоры и ждём встречных шагов. Сейчас мяч на их стороне», — цитирует Курносова «Спорт Бизнес Online».

В минувшем сезоне 26-летний защитник забросил шесть шайб и сделал шесть результативных передач в 57 матчах регулярного чемпионата, заработав показатель полезности "+5" и набрав 38 минут штрафа. В 17 играх плей-офф на счету российского защитника 3 (1+2) очка при полезности "+4" и 27 штрафных минутах. В среднем за матч Артём проводил на льду 20 минут в регулярке и почти 26 минут — в плей-офф.

Защитник «Салавата» Сергеев прокомментировал заявление Ларионова