Защитник «Салавата» Сергеев прокомментировал заявление Ларионова

Защитник «Салавата Юлаева» Артём Сергеев в «Инстасториз» прокомментировал заявление своего агента Игоря Ларионова. Ранее прославленный в прошлом хоккеист, а ныне хоккейный агент, в интервью «Чемпионату» прокомментировал контрактную ситуацию клиента.
«Все остальные статьи — бурная фантазия журналистов и попытка выдать свои догадки за мои мысли», — написал Сергеев на фоне скриншота, на котором запечатлено интервью Ларионова.
В минувшем сезоне 26-летний защитник забросил шесть шайб и сделал шесть результативных передач в 57 матчах регулярного чемпионата, заработав показатель полезности "+5" и набрав 38 минут штрафа. В 17 играх плей-офф на счету российского защитника 3 (1+2) очка при полезности "+4" и 27 штрафных минутах. В среднем за матч Артём проводил на льду 20 минут в регулярке и почти 26 минут в плей-офф.
- 14 июня 2019
-
16:35
-
16:09
-
16:00
-
15:55
-
15:30
-
15:16
-
15:10
-
14:55
-
14:30
-
14:20
-
13:57
-
13:30
-
13:01
-
12:36
-
12:30
-
12:10
-
11:50
-
11:25
-
11:01
-
10:50
-
10:25
-
10:06
-
09:48
-
09:25
-
09:10
-
08:46
-
08:35
-
08:11
-
08:01
-
03:01
- 13 июня 2019
-
23:41
-
23:08
-
22:56
-
22:35
-
22:15