Защитник «Салавата» Сергеев прокомментировал заявление Ларионова

Защитник «Салавата Юлаева» Артём Сергеев в «Инстасториз» прокомментировал заявление своего агента Игоря Ларионова. Ранее прославленный в прошлом хоккеист, а ныне хоккейный агент, в интервью «Чемпионату» прокомментировал контрактную ситуацию клиента.

«Все остальные статьи — бурная фантазия журналистов и попытка выдать свои догадки за мои мысли», — написал Сергеев на фоне скриншота, на котором запечатлено интервью Ларионова.

В минувшем сезоне 26-летний защитник забросил шесть шайб и сделал шесть результативных передач в 57 матчах регулярного чемпионата, заработав показатель полезности "+5" и набрав 38 минут штрафа. В 17 играх плей-офф на счету российского защитника 3 (1+2) очка при полезности "+4" и 27 штрафных минутах. В среднем за матч Артём проводил на льду 20 минут в регулярке и почти 26 минут в плей-офф.