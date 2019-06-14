Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Защитник «Салавата» Сергеев прокомментировал заявление Ларионова

Защитник «Салавата» Сергеев прокомментировал заявление Ларионова
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Салавата Юлаева» Артём Сергеев в «Инстасториз» прокомментировал заявление своего агента Игоря Ларионова. Ранее прославленный в прошлом хоккеист, а ныне хоккейный агент, в интервью «Чемпионату» прокомментировал контрактную ситуацию клиента.

«Все остальные статьи — бурная фантазия журналистов и попытка выдать свои догадки за мои мысли», — написал Сергеев на фоне скриншота, на котором запечатлено интервью Ларионова.

В минувшем сезоне 26-летний защитник забросил шесть шайб и сделал шесть результативных передач в 57 матчах регулярного чемпионата, заработав показатель полезности "+5" и набрав 38 минут штрафа. В 17 играх плей-офф на счету российского защитника 3 (1+2) очка при полезности "+4" и 27 штрафных минутах. В среднем за матч Артём проводил на льду 20 минут в регулярке и почти 26 минут в плей-офф.

«Не был бы ОСА, вопрос бы решился». Сергеев бойкотирует «Салават» ради СКА?
Есть регламент КХЛ, а есть законы профессионального спорта. Кто прав?
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент