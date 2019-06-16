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Защитник «Филадельфии» Макдональд прошёл процедуру драфта отказов

Защитник «Филадельфии» Макдональд прошёл процедуру драфта отказов
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Филадельфии Флайерз» Эндрю Макдональд, выставленный на безусловный драфт отказов, прошёл эту процедуру, сообщает в своём «твиттере» инсайдер Эллиотт Фридман. Таким образом, хоккеист покидает клуб из Пенсильвании.

32-летний Макдональд выступал за «Флайерз» с 2014 года, подписав шестилетний контракт на $ 30 млн. По действующему соглашению у него оставался ещё один год. В минувшем регулярном сезоне защитник набрал 9 (0+9) очков в 47 матчах.

На драфте НХЛ 2006 года был выбран в шестом раунде под общим 160-м номером клубом «Нью-Йорк Айлендерс». 25 февраля 2010 года уроженец Джудика подписал с «Айлендерс» четырёхлетний контракт. 4 марта 2014-го «островитяне» обменяли канадского защитника в «Филадельфию» на нападающего Мэтта Маньена, выбор в третьем раунде драфта-2014 и выбор во втором раунде драфта-2015.

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