Ничушкин останется без контракта? Главные кандидаты на выкуп

Возможность выкупа контрактов открылась 15 июня — благодаря этому у каждой команды появился шанс распрощаться с плохими договорами, подписанными ранее. Кое-кто решил не затягивать и сразу же принять решение о выкупе, другие же клубы пока находятся в раздумьях.

Кого уже выкупили

з. Эндрю Макдональд («Филадельфия»)

Оставшихся лет по контракту — 2.



Кэпхит без выкупа — $ 5 млн за сезон.



Кэпхит с выкупом — $ 1,16 млн в сезоне-2019/20 и $ 1,9 млн в сезоне-2020/21.



Весной 2014 года защитник «Флайерз» подписал с командой потрясающий контракт сроком на 6 лет и общей суммой $ 30 млн. Такую щедрость тогда можно было объяснить хорошим сезоном за «Айлендерс», когда Макдональд набрал 24 (4+20) очка в 63 матчах, но потенциал защитника так и остался нереализованным. В течение пяти сезонов Макдональд играл, в лучшем случае, во второй паре, его игровое время и вклад в игру команды неизменно снижались. Практически с самого начала действия контракта стало ясно, что 5 миллионов такому игроку обороны — серьёзная переплата, а в сезоне-2015/16 Макдональд был и вовсе отправлен в фарм-клуб, за который провёл 43 матча.



Выкуп данного соглашения выгоден «Флайерз». Клуб сэкономил более $3 млн под потолком зарплат в каждом из двух предстоящих сезонов. А сам Макдональд заработает в следующем году $ 1,91 млн уже за то, что не играет за «лётчиков».

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Оставшихся лет по контракту — 2.



Кэпхит без выкупа — $ 7 млн.



Кэпхит с выкупом — $ 2,1 млн в сезоне-2019/20, $ 4 млн в сезоне-2020/21, $ 1 млн в сезоне-2021/22 и $ 1 млн в сезоне-2022/23.



Этот ужасный контракт с Фанёфом заключал ещё «Торонто» — событие случилось в последний день 2013 года и попортило крови многим. Прежде всего — самим «кленовым листьям», которые спустя три сезона с огромным трудом сбагрили Фанёфа в «Оттаву». «Лос-Анджелес», где «кувалда» играл два последних года, надеялся, что Дион сможет снять нагрузку с лидеров обороны «Кингз» — в первую очередь, с Дрю Даути, но за два сезона Фанёф суммарно набрал лишь 22 очка при показателе полезности «-29». Несколько раз его, зарабатывающего $ 7 млн за сезон, оставляли в запасе, поэтому скорейший выкуп Фанёфа был весьма ожидаем.



Сама процедура выкупа повлияла на две команды — страдать от этой меры будет не только «Лос-Анджелес», у которого под потолком зарплат в следующем сезоне будет учитываться $ 2 млн, но и «Оттава» ($ 729 тыс). Это стало возможно только благодаря тому, что «сенаторы» выплачивали Диону часть зарплаты после того, как обменяли его в «Кингз» — в противном случае «короли» вряд ли бы согласились приобрести такого хоккеиста.

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Кого могут выкупить

Оставшиеся сезоны по контракту — 2.



Кэпхит — $ 8,6 млн в год.



34-летний Перри провёл в стане «Дакс» всю свою карьеру, но продуктивность лидера и капитана команды резко спала. Восьмилетний договор на $ 8,6 млн за сезон Перри подписал в марте 2013 года, и уже в следующем чемпионате забил 43 гола, прибавив к ним 11 очков в 13 матчах плей-офф. Увы, но последние годы Перри забивал мало, а лечился и восстанавливался после травм — много. В прошлом сезоне он не добрался до отметки в 20 шайб, пропустив с десяток матчей, а нынче забил 6 голов, сыграв только 31 встречу.



Клуб уже подтвердил возможность выкупа, но пока решение не принято. Если это случится, то остатки контракта Перри будут числится в платёжке ещё на протяжении четырёх сезонов, но «утки» сэкономят около $ 4 млн свободных денег.

Оставшиеся сезоны по контракту — 1.



Кэпхит — $ 2,95 млн.



Про злоключения Ничушкина в прошлом сезоне говорилось уже очень много. В минувшем регулярном сезоне 24-летний челябинец стал первым полевым хоккеистом в истории лиги, кто в регулярном чемпионате не забил ни одного гола и не набрал штрафных минут, при этом проведя более 50 матчей. Злобные американские болельщики даже создали специальный сайт, где можно оперативно проверить, забил ли Валерий.



На словах «Даллас» поддерживал россиянина, у которого затянулся спад, но по факту, Ничушкин — шестой форвард «Старз» по величине зарплаты, у которого на счету только 10 (0+10) очков за сезон. А серьёзным фактором против него является возраст: согласно правилам, игроков, которым не исполнилось 26 лет, можно выкупить за 1/3 суммы, а не за 2/3, как всех остальных. Если техасцы решатся избавиться от Валерия, то сэкономят $ 1,8 млн под потолком зарплат.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

з. Карл Алзнер («Монреаль»)

Оставшиеся сезоны по контракту — 3.



Кэпхит — $ 4,62 млн.



В 2017-м году генеральный менеджер «Канадиенс»Марк Бержевен выписал Алзнеру пятилетний договор на общую сумму в $ 23 млн, почти в два раза увеличив предыдущую зарплату защитника. Надежды на то, что это станет мотивацией для более качественной игры, не оправдались с самого начала. Уже на второй год нового контракта Алзнер отправился в фарм-клуб, и за два последних сезона сыграл за «Канадиенс» только 9 матчей. Обменять Алзнера крайне трудно, поскольку игрок имеет право предоставить список из 7 команд, куда он не хочет переходить, а количество покупателей будет явно меньше этой цифры.



Выкуп — лучший вариант для «Монреаля», который в следующем сезоне за счёт этой меры может сэкономить $ 3,56 млн под потолком зарплат.

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з. Брендан Смит («Рейнджерс»)

Оставшиеся сезоны по контракту — 2.



Кэпхит — $ 4,35 млн.



Ситуация Смита схожа с той, в которой находятся Алзнер и «Монреаль». Летом 2017 года Смит подписал с «синерубашечниками» четырёхлетний договор на $ 17,4 млн, включающий запрет на обмен, но после этого всё полетело в пропасть. Защитник был отправлен в АХЛ, а некоторое восстановление собственного уровня игры оказалось недостаточным для того, чтобы вычеркнуть свою фамилию из списка возможных выкупов.



«Рейнджерс» находится в разгаре перестройки состава, и 30-летний Смит явно не вписывается в новую концепцию. Избавившись от него, ньюйоркцы сэкономят $ 3,4 млн в следующем сезоне.

Оставшиеся сезоны по контракту — 4.



Кэпхит — $ 6 млн.



О возможности выкупа контракта Лучича «нефтяниками» говорят очень много, но реальная экономия от этой меры составит лишь $ 2,5 млн за 8 лет, которые остатки зарплаты будут фигурировать в платёжной ведомости. Лучич очень прилично сыграл в первом сезоне за «Ойлерз», набрав 50 очков, но за два последних сезона на его счету 16 голов и 54 очка суммарно. Для обмена нужно согласие самого игрока, который, впрочем, был бы рад поиграть за родной «Ванкувер».

н. Луи Эрикссон («Ванкувер»)

Оставшиеся сезоны по контракту — 3.



Кэпхит — $ 6 млн.



Пока что Эрикссон — самый высокооплачиваемый нападающий «Кэнакс», который за три последних года не забивал больше 11 голов за регулярный чемпионат. Свой гигантский контракт он получил после рекордного сезона в «Бостоне» (30 голов, 33 передачи), но после этого даже близко не подбирался к подобной статистике. Не так давно он раскритиковал в интервью методы работы главного тренера Трэвиса Грина, после чего генменеджер Джим Беннинг подтвердил возможность обмена. «По многим хоккейным причинам было бы лучше, если бы Эрикссон играл в другом месте. Мы работаем с «Ванкувером» и изучаем все возможные варианты», — сказал агент форварда Джей Пи Бэрри.



Выкуп даст «Ванкуверу» небольшой профит в двух ближайших сезонах ( по $ 444 тыс. экономии), но в сезоне-2021/22 выгода возрастёт ($ 2,4 млн), что даст команде больше пространства для маневра. Кроме того, у «Кэнакс» есть задачи поважнее — подписать новые контракты с молодыми Элиасом Петтерсоном и Броком Бизером.



Другие кандидаты на выкуп: з. Зак Богосян («Баффало»), н. Райан Кэллахэн («Тампа-Бэй»), в. Скотт Дарлинг («Каролина»), з. Марк Стаал («Рейнджерс»).

