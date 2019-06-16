«Даллас» ведёт переговоры с Цуккарелло о новом контракте

«Даллас Старз» предпринимает попытки заключить новый контракт с нападающим Матсом Цуккарелло, информирует Sportsnet.



Сообщается, что у сторон взаимный интерес к подписанию нового контракта. Переговоры протекают медленно, но ожидается, что сделка будет завершена.



Норвежский хоккеист пополнил ряды «звёзд» в ходе минувшего сезона в результате обмена с участием «Нью-Йорк Рейнджерс». 31-летний форвард провёл в составе клуба из Техаса всего две игры в регулярном чемпионате и набрал 3 (1+2) очка. В плей-офф на счету Цуккарелло четыре заброшенные шайбы и семь результативных передач в 13 матчах при показателе полезности «+2» и шести минутах штрафного времени.



1 июля нападающий может выйти на рынок свободных агентов.

Цуккарелло оказался на льду, получив удар от одноклубника на тренировке