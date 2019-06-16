Скиннер: Крюгер действительно рад, что оказался в «Баффало»

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джефф Скиннер поделился мнением о назначении Ральфа Крюгера на пост главного тренера команды.



«Я обратил внимание на его энтузиазм. Он действительно рад, что оказался в «Баффало», рад, что у него есть возможность начать работу с командой. Такое отношение к делу хорошо влияет на игроков. Когда тренер так относится к работе, его настрой передаётся команде.



Всё, что было важно для меня, я нашёл в «Баффало». Хочу побеждать, хочу играть в команде, которая стремится к победам. Посмотрите на игроков в нашем составе. Я думаю, что с ними это вполне реально. Конечно, имеют значение и условия жизни, потому что переезд обязательно скажется на семье. Думаю, что и в этом плане здесь всё в порядке. Общение с болельщиками, отношения в команде — у меня был год, чтобы разобраться в этих вопросах. Мне повезло в этом смысле. Всё сложилось удачно, поэтому мы договорились о новом контракте», — цитирует Скиннера официальный сайт НХЛ.

Крюгер: постараюсь максимально реализовать потенциал «Баффало»