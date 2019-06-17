Генменеджер «Баффало»: свободные агенты не смогут обеспечить глубину состава

Генеральный менеджер «Баффало Сэйбрз» Джейсон Боттерилл поделился мнением о предстоящем драфте НХЛ.



«Для нас крайне важен выбор игрока в каждом раунде драфта. Посмотрите на список свободных агентов. Там много очень хороших хоккеистов, но они не смогут обеспечить глубину состава. Там клубы подписывают игроков на длительный срок. А за счёт драфта можно повысить технический уровень команды. Мне нравится работать с нашими скаутами, которые занимаются любителями. Думаю, что они на правильном пути.



Драфт НХЛ отличается от драфтов НФЛ или НБА. В нашем случае надо понимать, что будет представлять собой хоккеист через шесть лет. В первую очередь это касается игроков из поздних раундов. Им придётся пару лет провести в молодёжных командах, играть в студенческом хоккее или в Европе, а затем пройти через младшие лиги. Мы понимаем, что не можем подходить к драфту, требуя, чтобы человек заиграл в НХЛ уже в следующем сезоне. Мы должны понимать, кто станет нашим лучшим игроком через четыре, пять или шесть лет», — цитирует Боттерилла официальный сайт лиги.

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