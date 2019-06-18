Московское «Динамо» утвердило план предсезонной подготовки

Руководство и тренерский штаб московского «Динамо» утвердили план предсезонной подготовки команды к сезону-2019/20.
С 8 по 11 июля хоккеисты отправятся на углублённый медицинский осмотр, после чего проведут две втягивающие тренировки на базе «Динамо» в Новогорске 13 и 14 июля. На учебно-тренировочный сбор команда отправится в Нижний Новгород 15 июля. Там же с 7 по 11 августа пройдёт Кубок губернатора Нижегородской области.
В Москву бело-голубые вернутся 12 августа и продолжат подготовку к сезону в Новогорске. В расписании предусмотрены и контрольные матчи: 15 августа динамовцы встретятся с омским «Авангардом» в Балашихе, а 18 августа – со «Спартаком» на «ЦСКА Арене».
Не обойдётся в этом году и без традиционного Кубка мэра Москвы, который пройдёт с 22 по 25 августа в ДС «Мегаспорт». Завершится предсезонная подготовка 29 августа контрольным матчем с подмосковным «Витязем».
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