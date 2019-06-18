Церемония прощания с Александром Черенковым cостоится 19 июня в «Сокольниках»
Завтра, 19 июня, в Москве, в ледовом дворце «Сокольники» с 12:00 до 13:30 состоится церемония прощания с известным хоккейным судьёй Александром Черенковым, информирует Федерация хоккея Москвы в официальном «твиттере».
Черенков скончался 16 июня в возрасте 52 лет. Трагедия произошла во время тренировки — бывшему арбитру КХЛ неожиданно стало плохо.
Александр Черенков – судья международных соревнований, на протяжении многих лет работал в качестве главного судьи на матчах КХЛ. Он провёл в лиге 292 матча в качестве главного судьи. Черенков завершил карьеру арбитра в КХЛ по окончании сезона-2014/15. В последние годы Александр Робертович активно трудился на благо развития судейства Федерации хоккея Москвы.
Ушёл из жизни бывший арбитр КХЛ Александр Черенков
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