Церемония прощания с Александром Черенковым cостоится 19 июня в «Сокольниках»

Завтра, 19 июня, в Москве, в ледовом дворце «Сокольники» с 12:00 до 13:30 состоится церемония прощания с известным хоккейным судьёй Александром Черенковым, информирует Федерация хоккея Москвы в официальном «твиттере».

Черенков скончался 16 июня в возрасте 52 лет. Трагедия произошла во время тренировки — бывшему арбитру КХЛ неожиданно стало плохо.

Александр Черенков – судья международных соревнований, на протяжении многих лет работал в качестве главного судьи на матчах КХЛ. Он провёл в лиге 292 матча в качестве главного судьи. Черенков завершил карьеру арбитра в КХЛ по окончании сезона-2014/15. В последние годы Александр Робертович активно трудился на благо развития судейства Федерации хоккея Москвы.