Белорусский клуб усилился чемпионом Универсиады в составе сборной России

Российский нападающий Дмитрий Колготин подписал контракт с минской «Юностью», информирует официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.

Хоккеист является воспитанником пермского хоккея. За карьеру выступал за такие клубы ВХЛ, как «Кубань», «Дизель». Минувший сезон Колготин провёл в «Зауралье». В 53 матчах регулярного чемпионата нападающий набрал 23 (8+15) очка. В четырёх матчах плей-офф на счету игрока одна результативная передача.

В 2019 году Дмитрий выиграл Универсиаду в составе сборной России. В финальном матче со сборной Словакии Колготин забросил победную шайбу. Опыта выступлений в Континентальной хоккейной лиге не имеет.

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