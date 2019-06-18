«Филадельфия» обменяла защитника Брауна из «Сан-Хосе» на два пика драфта

«Филадельфия» и «Сан-Хосе» согласовали обмен, по которому в состав «Флайерз» перешёл американский защитник Джастин Браун, а «Шаркс» получили два выбора на драфте — во втором раунде-2019 (41-й номер) и в третьем раунде-2020, сообщает официальный сайт «Филадельфии».

«Мы рады добавить Джастина в нашу группу защитников. Он качественный игрок, который обеспечит стабильность нашей команды», — отметил генеральный менеджер «Флайерз» Чак Флетчер.

Контракт 32-летнего хоккеиста с «Филадельфией» будет действовать до конца следующего сезона. Зарплата игрока составит $ 3,8 млн.

Браун играл за «Сан-Хосе» всю свою карьеру в НХЛ начиная с 2010 года.



В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги в 78 матчах регулярного чемпионата американский защитник набрал 16 (2+14) очков при показателе полезности «-14». В плей-офф Браун провёл 20 игр, отметившись лишь одной результативной передачей.