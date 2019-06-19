Кросби — о прогрессе молодёжи в НХЛ: сам ведь я уже возрастной игрок, да?

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби считает, что новички, приходящие в НХЛ, дадут его поколению немалую фору.

«Просто поразительно, что эти молодые ребята в свои годы умудряются показывать. Насколько они стабильны и как хорошо подготовлены к НХЛ ещё до дебюта в ней. Что позволяет им этого добиваться? Думаю, то, как с ними занимаются с самого детства, и их круглогодичная готовность работать над собой. Если раньше в летние месяцы дети в хоккей практически не играли, то сейчас это не так. Что, конечно, ускоряет их развитие.

А ещё — разница в образовании. Лично я в 18 лет питался совсем не так, как питаюсь сейчас. Этих же ребят обучили правильно питаться и заботиться о себе в куда более раннем возрасте. Всё это я ценю в сегодняшней молодёжи очень высоко. Сам ведь я, получается, уже возрастной игрок, да?», — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.