«Спартак» подтвердил подписание контракта с бывшим защитником СКА Херсли

Шведский защитник Патрик Херсли, выступавший за СКА, подписал контракт со «Спартаком». По информации официального сайта красно-белых, соглашение рассчитано до 30 апреля 2020 года. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».



Скандинавский хоккеист стал пятым легионером в составе красно-белых после Юлиуса Гудачека, Мартиньша Карсумса, Каспарса Даугавиньша и Робина Ганзла.



В минувшем сезоне 32-летний швед провёл 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 33 (14+19) очка при показателе полезности «+15». В плей-офф на счету защитника три голевые передачи в 12 играх при показателе полезности «-5».



СКА завершил выступление в розыгрыше Кубка Гагарина на стадии финала Западной конференции, уступив в семи матчах московскому ЦСКА.

Все легионеры в клубах КХЛ. Западная конференция В некоторых командах ещё остались вакантные места для иностранцев.