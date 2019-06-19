«Спартак» подтвердил подписание контракта с бывшим защитником СКА Херсли
Шведский защитник Патрик Херсли, выступавший за СКА, подписал контракт со «Спартаком». По информации официального сайта красно-белых, соглашение рассчитано до 30 апреля 2020 года. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».
Скандинавский хоккеист стал пятым легионером в составе красно-белых после Юлиуса Гудачека, Мартиньша Карсумса, Каспарса Даугавиньша и Робина Ганзла.
В минувшем сезоне 32-летний швед провёл 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 33 (14+19) очка при показателе полезности «+15». В плей-офф на счету защитника три голевые передачи в 12 играх при показателе полезности «-5».
СКА завершил выступление в розыгрыше Кубка Гагарина на стадии финала Западной конференции, уступив в семи матчах московскому ЦСКА.
Все легионеры в клубах КХЛ. Западная конференция
В некоторых командах ещё остались вакантные места для иностранцев.
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