Кучеров vs О`Райлли. Чьё фото круче?

В Лас-Вегасе завершилась церемония вручения призов НХЛ по итогам сезона-2018/19. Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи» — награды, которая вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата.



Помимо этого российский хоккеист стал обладателем «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ и награды имени Теда Линдсея — приза самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза игроков НХЛ.



Форвард «Сент-Луис Блюз» Райан О’Райлли завоевал Кубок Стэнли, получил приз за победу в финале Западной конференции НХЛ, стал самым ценным игроком плей-офф, получив «Конн Смайт Трофи», и был признан лучшим форвардом оборонительного плана («Селке Трофи»).



«Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе и выяснить, чьё фото круче — Кучерова или О’Райлли.

Фото Кучерова доступно в «Твиттере» NHL.

Фото О'Райлли доступно в «Твиттере» NHL.

Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.

Кучеров выбил суперкомбо! Все призы россиян в НХЛ Он стал третьим россиянином, выигравшим три главных индивидуальных приза в одном сезоне.