Уодделл: Овечкин ещё молод, у него ещё огромные возможности для роста

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл прокомментировал выступление российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Да, просто с ума сойти, что он творит. Это классный игрок, за которым очень интересно наблюдать. Всякий раз, когда он появляется на льду, от него исходит угроза.
В 2001 году, будучи генменеджером «Атланты», я под первым номером задрафтовал Илью Ковальчука. И Илья был таким же — всегда, когда оказывался на льду, он жаждал забивать. По Овечкину видно, какое удовольствие он получает от голов, поэтому он до сих пор их и забивает. И да, у него ещё огромные возможности для роста. Он ещё молодой человек. Думаю, что мы будем продолжать говорить о нём ещё несколько лет», — цитирует Уодделла официальный сайт НХЛ.
Напомним, Овечкин в сезоне-2018/19 вновь стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, забросив 51 шайбу. В плей-офф «столичные» вылетели в первом раунде.
- 20 июня 2019
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