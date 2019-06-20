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Бобровский поздравил Василевского и Кучерова с индивидуальными наградами НХЛ

Бобровский поздравил Василевского и Кучерова с индивидуальными наградами НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский прокомментировал завоевание индивидуальных наград Национальной хоккейной лиги россиянами Андреем Василевским и Никитой Кучеровым.

«Поздравляю Васю с Везиной. Заслуженно! И, конечно, Кучера с наградой лучшего хоккеиста сезона», — написал Бобровский в своём «инстаграме».

Напомним, Бобровский стал обладателем «Везина Трофи» как лучший вратарь регулярного чемпионата НХЛ, а Кучеров завоевал «Тед Линдсей Эворд» — приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза игроков НХЛ. Для обоих хоккеистов данные награды стали первыми в их профессиональных карьерах.

Ранее завоёванный Василевским трофей прокомментировал президент ФХР Владислав Третьяк.

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