Бобровский поздравил Василевского и Кучерова с индивидуальными наградами НХЛ

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский прокомментировал завоевание индивидуальных наград Национальной хоккейной лиги россиянами Андреем Василевским и Никитой Кучеровым.



«Поздравляю Васю с Везиной. Заслуженно! И, конечно, Кучера с наградой лучшего хоккеиста сезона», — написал Бобровский в своём «инстаграме».

Напомним, Бобровский стал обладателем «Везина Трофи» как лучший вратарь регулярного чемпионата НХЛ, а Кучеров завоевал «Тед Линдсей Эворд» — приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза игроков НХЛ. Для обоих хоккеистов данные награды стали первыми в их профессиональных карьерах.

Ранее завоёванный Василевским трофей прокомментировал президент ФХР Владислав Третьяк.