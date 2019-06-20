Отец Василевского: у Андрея есть ещё 13–14 лет для игры на таком же уровне

Отец вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского Андрей Василевский-старший прокомментировал завоевание сыном приза лучшему вратарю сезона в НХЛ.



«Считаю, это не совсем личная награда, в первую очередь это колоссальный труд и работа, которая была проведена ещё в детстве, в молодёжке. Он будет являть настоящий пример для будущих поколений, доказывать, что всегда есть к чему стремиться. Он уже в отрочестве понял, что всегда нужна мотивация: мы жили от зарплаты до зарплаты, и он поставил цель, сказал: «Вы не будете так больше жить». И сдержал слово. К тому же это его любимый вид спорта — даже после поражения в первом раунде плей-офф он откликнулся на предложение сыграть за сборную, чтобы сезон длился как можно дольше, и помог команде взять медали чемпионата мира.



Ему сейчас только будет 25 лет, судя по примерам лучших вратарей лиги, у него еще есть лет 13–14, чтобы закрепиться и дальше играть на таком же уровне. Еще Стив Айзерман говорил, что Андрей — командообразующий игрок, под него создаются оптимальные условия, он оправдывает оказанное доверие. Он чувствует себя в «Тампе» как дома, даже мы, когда приезжаем к нему, чужими себя там не чувствуем», — цитирует Василевского-старшего ТАСС.

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