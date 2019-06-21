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«Рейнджерс» ведут переговоры с Крайдером и Трубой, Классон покинет клуб

«Рейнджерс» ведут переговоры с Крайдером и Трубой, Классон покинет клуб
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон заявил, что у него состоялась встреча с агентами Криса Крайдера и Джейкоба Трубы.

28-летний Крайдер выступает за «Рейнджерс» с 2011 года и является одним из ветеранов команды. В это межсезонье Крис может покинуть команду в рамках продолжающейся перестройки.

25-летний Труба был выменян «синерубашечниками» 18 июня. У Джейкоба есть контракт, рассчитанный ещё на один сезон. В «Рейнджерс» хотят заключить с игроком долгосрочное соглашение, чтобы избежать его выхода на рынок свободных агентов через год. Ранее Труба говорил, что планирует остаться на Бродвее на длительный срок.

В свою очередь Гортон заявил, что не станет предлагать новые соглашения вратарю Брэндону Халверсону, а также защитникам Крису Биграсу и Фредрику Классону. Шведский защитник в минувшем сезоне сыграл 37 матчей в НХЛ.

Гортон — о Трубе: этого обмена бы не было, если бы я не был уверен в контракте
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